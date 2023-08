BücherFrauen-Literaturpreis 2023: Shortlist für »Christine« steht

Aus den Unternehmen

Die Shortlist für den in diesem Jahr zum zweiten Mal zu vergebenden Literaturpreis der BücherFrauen, der mit 10.000 Euro dotiert ist, steht. Von elf aus den Regionalgruppen vorgeschlagenen Titeln haben es diese sechs in die engere Auswahl geschafft:

Shida Bazyar : »Drei Kameradinnen« (Kiepenheuer & Witsch)

: »Drei Kameradinnen« (Kiepenheuer & Witsch) Mareike Fallwickl : »Die Wut, die bleibt« (Rowohlt)

: »Die Wut, die bleibt« (Rowohlt) Odile Kennel : »Lust« (Verlagshaus Berlin)

: »Lust« (Verlagshaus Berlin) Sofi Oksanen : »Hundepark« (Übersetzung: Angela Plöger, Kiepenheuer & Witsch)

: »Hundepark« (Übersetzung: Angela Plöger, Kiepenheuer & Witsch) Sharon Dodua Otoo : »Adas Raum« (S. Fischer)

: »Adas Raum« (S. Fischer) Slata Roschal: »153 Formen des Nichtseins« (Homunculus)

Der Preis würdigt deutschsprachige und ins Deutsche übersetzte literarische Werke der vergangenen zwei Jahre. Ausgezeichnet werden soll die Arbeit von Autorinnen, die mit ihrem Schreiben zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen beitragen. Bei Übersetzungen wird das Preisgeld zwischen Autorin und Übersetzerin hälftig geteilt.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben. Sie ist mit der Statuette »Christine« verbunden, benannt nach der Schriftstellerin und Philosophin Christine de Pizan (1363-1429). Die Statuette wurde von der Karlsruher Künstlerin Kassandra Becker entworfen.

Die erste »Christine« ging 2021 an die Schriftstellerin Mely Kiyak für ihr Buch »Frausein« (Hanser 2020).

Die Gewinnerin wird am 19. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse von den BücherFrauen, dem Netzwerk für Frauen in der deutschsprachigen Buchbranche, bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 10. November im Literaturhaus Erfurt statt.

In diesem Jahr gehören die Literaturvermittlerin Anita Djafari, die Übersetzerin, Lektorin und Präsidentin des Freundeskreises zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen Karen Nölle sowie die Buchhändlerin und Instagrammerin Maria Christina Piwowarski der Jury an.

Weitere Informationen zum BücherFrauen-Literaturpreis finden Sie unter: www.buecherfrauen.de/ueber-uns/buecherfrauen-literaturpreis.