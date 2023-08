Fünf Illustratoren sind nominiert für Nachwuchspreis »Serafina«

Bücher und Autoren

Zum 10. Mal verleiht die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mit dem Börsenblatt und der Frankfurter Buchmesse die „Serafina – Nachwuchspreis für Illustration“.

Die Jury hat fünf Illustratorinnen und Illustratoren mit ihren Bilderbüchern nominiert. Auch in diesem Jahr stiftet die Augsburger Mediengruppe Pressedruck das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro für die neuen Künstlertalente. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt.

Im Jahr 2023 nominiert die Jury für die Serafina drei Künstlerinnen und zwei Künstler:

Reto Crameri (Alula – Garten / Urwald, kunstanstifter)

(Alula – Garten / Urwald, kunstanstifter) Carla Haslbauer (Es gibt keine Drachen in diesem Buch, NordSüd)

(Es gibt keine Drachen in diesem Buch, NordSüd) Kerstin Wacker (Das Mädchen in unserem Badezimmer, Wacker & Freunde)

(Das Mädchen in unserem Badezimmer, Wacker & Freunde) Martina Walther (Albertas Wunschladen, kunstanstifter)

(Albertas Wunschladen, kunstanstifter) Adrian Wylezol (Wie wir einmal Dirk Nowitzki entführten, Karl Rauch).

Die Serafina wird am Buchmesse-Mittwoch, 18. Oktober um 18:30 Uhr im „Frankfurt Studio“ der Frankfurter Buchmesse (Entree Halle 4.0) verliehen.

Erst im Rahmen des Festaktes wird der Name der Preisträgerin oder des Preisträgers 2023 bekanntgegeben.