Selfpublishing-Buchpreis: Das sind die Termine und Fristen

Seit 2020 übernimmt der Selfpublisher-Verband die Vergabe des Selfpublishing-Buchpreises. Im vergangenen Oktober wurde der sogenannten „Selbie“ an diese vier Autorinnen und Autoren vergeben:

In der Kategorie Belletristik konnte „Der Klang von Feuerblau“ von Johanna Gerhard mit „ganz viel Gefühl“ die Jury überzeugen.

Auf das Treppchen geschafft in der Kategorie Kinder- und Jugendbuch hat es „Molly, Trappel und das Knack" von Jonna Struwe – ein „herzerwärmendes Kinderbuch über geheimnisvolle Geräusche".

Bei den Sachbüchern und Ratgebern wurden die Autoren Christian Serrer und David Nelles für „Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung", einem Buch zur aktuellen Klimathematik, ausgezeichnet.

Zum ersten Mal wurde auch ein „Selbie" für Kurzprosa verliehen: In der Sonderkategorie konnte die gruselige Kurzgeschichtensammlung „Red River Lane" der Autor*innen Jennifer Ebbinghaus (Hrsg.), Anne Lück, Anna Konelli, C. Greene, Julia Niederstraßer, Lea Zander, Marie Döling, P. J. Ried, Sarah Scheumer und Steve Nolte den Preis abräumen.

Rückblick:

Der Vergabeturnus hat sich in diesem Jahr allerdings verändert. Der Preis wird nun jeweils im Rahmen der Leipziger Buchmesse vergeben. In 2022 war das noch die Frankfurter Buchmesse – mithin gibt es in diesem Jahr keine Preisvergabe.

Der neue Terminplan:

Die Einreichungsfrist endete im Juli.

Am 25. November wird die Longlist mit je 10 Titeln pro Kategorie veröffentlicht

Am 24. Februar 2024 wird die Shortlist (je 3 Titel pro Kategorie) veröffentlicht

Im März 2024 werden die Siegertitel in Leipzig ausgezeichnet

Der Selfpublishing-Buchpreis 2023/24 ist mit insgesamt über 30.000 Euro dotiert, bestehend aus Preisgeldern und Sachpreisen. Für die Hauptpreise werden jeweils 5000 Euro vergeben, für den Lyrik-Sonderpreis 1000 Euro.