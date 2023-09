Das sagt Verona Pooth über ihren Thalia-Buchdeal

Gemeinsam mit Buchhandelsmarktführer Thalia veröffentlicht die Entertainerin und Moderatorin Verona Pooth am 18. Oktober ihr neues Buch „Die Supermilf. Werde auch du eine Super-mitten-im-Leben-Frau“.

Gegenüber buchreport lässt sie über die Entstehungsgeschichte des Buches dies wissen:

Wann das Buch entstanden ist?

Das Buch „Die Supermilf“ ist innerhalb von 1,5 Jahren entstanden, angefangen von der Idee in meinem Kopf bis zum Zeitpunkt, an dem es im Buchhandel erhältlich ist. Diese Zeit war definitiv eine Achterbahnfahrt der Emotionen, des Lernens und der Verantwortung, besonders weil es ein Buch über ein besonderes Frauenthema ist. Ich möchte diese Zeit nicht missen und bin daher sehr stolz darauf, dieses wunderbare Exemplar in meinen Händen zu halten.

Über den Gedanken für das Buch und wie es dann Realität wurde …

… durch zahlreiche Interview Situationen und Gespräche mit Freundinnen kristallisierte sich immer mehr heraus, dass ich die perfekte SUPERMILF wäre. Du bist doch eigentlich die SUPERMILF schlechthin… die Übersetzung „eine super mitten im Leben Frau“ gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht aber die SUPERMILF ist ein Begriff, der an niemanden spurlos vorbei geht. Ich bemerke immer mehr, wie tolle Frauen in der Lebensmitte diese Begriffe als Kompliment sehen und so entstand auch die Idee dahinter, eine „super mitten im Leben Frau“ zu sein. Das Ziel ist es, alle anzusprechen, die davor stehen und alle, die schon mitten drin sind.