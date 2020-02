Holger Wochnowski (wbg): »Wir verfolgen eine langfristige Strategie«

Die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) will ihr Shop-in-Shop-­Modell im stationären Buchhandel ausweiten und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Bis Mitte dieses Jahres soll die Zahl der Partnershops auf 50 verdoppelt werden. Dazu hat sich die wbg personell mit Joseph Seidel verstärkt, der den Bereich Shop-in-Shop verantwortet und sich mit seinem Team um Akquise und Ausbau kümmern soll.

Die wbg hatte erstmals 2009 in der Stephanus Buchhandlung(Karlsruhe) auf einer 30 qm großen Fläche eine Auswahl von 700 Titeln aus den Programmen der Verlagstöchter präsentiert. Auf diese Weise sollte der Buchabsatz über das stationäre Sortiment verstärkt werden. Im vergangenen Herbst griff die wbg das Geschäftsfeld wieder auf und startete eine Ausweitung des Shop-in-Shop-Modells mit einem Pilotprojekt in einer Thalia-Filiale in Berlin, seitdem folgten weitere Partnerbuchhandlungen, darunter u.a. Graff (Braunschweig), Ravensbuch (Friedrichshafen) und Scheuermann (Duisburg). Aktuell gibt es 21 Shop-in-Shops der wbg.

Im Interview mit buchreport spricht Marketing- und Vertriebsleiter Holger Wochnowski über aktuelle und geplante Kooperationen mit stationären Buchhändlern: