Joseph Seidel leitet Bereich Shop-in-Shop bei wbg

Personalia

Joseph Seidel verantwortet den Bereich Shop-in-Shop bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (wbg). Mit seinem Team wird sich Seidel um die Akquise und den Ausbau der Shop-in-Shops und die Pflege der wbg-Partnerbuchhandlungen kümmern.

Nach einem Pilotprojekt mit einer Thalia-Filiale in Berlin im Frühjahr 2019 hat die wbg weitere Kooperationen mit dem stationären Buchhandel vereinbart. Im Herbst startete der 25. Shop, als nächstes eröffnen Partnerbuchhandlungen in Darmstadt und Dresden. „Das stetig gestiegene Interesse an diesem Konzept hat uns bewogen uns in diesen Bereich noch umfassender und professioneller aufzustellen“, sagt Seidel und kündigt an, dass die Anzahl der Partnershops bis Mitte 2020 auf 50 verdoppelt werden soll.

Der studierte Publizist und gelernte Verlagskaufmann Seidel war zuvor beim Wissenschaftsverlag Harrassowitz im internationalen Bibliotheks-Direktvertrieb, als Marketingleiter beim Schirner Verlag und bei der Evangelischen Verlagsanstalt für Presse-, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Seine berufliche Laufbahn startete er im Sortimentsbuchhandel beim Buchhaus Rose (Nordhausen). Bei wbg berichtet er direkt an Marketing- und Vertriebsleiter Holger Wochnowski.