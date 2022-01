Insgesamt ein stabiles Buchjahr in Österreich

Der österreichische Buchmarkt hat 2021 mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Damit hat sich der Markt aus dem Corona-Tal mit –4,4% Umsatz im Jahr 2020 herausgearbeitet und liegt jetzt wieder auf dem Niveau von 2019. Die Erholung ist allerdings nicht in allen Bereichen zu spüren: Der stationäre Buchhandel hat durch die staatlich verfügten Ladenschließungen seit 2019 deutlich an Volumen verloren – und der Onlinehandel dadurch in kurzer Zeit größere Marktanteile gewonnen.

Die Zahlen des buchreport-Umsatztrends auf Basis des Handelspanels von Media Control für 2021 im Überblick: