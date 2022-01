Audiobuch-Produzent RBmedia investiert in Deutschland

Digital

Der US-amerikanische Audiobuch-Produzent RBmedia, nach eigenen Angaben weltweit größter Anbieter in diesem Bereich, will auf dem deutschen Markt Fuß fassen und hat dazu den 2012 gegründeten Münchner Anbieter ABOD gekauft. In Deutschland tritt das Unternehmen nun als RBmedia Verlag auf.

ABOD publiziert schwerpunktmäßig im Bereich Sachbuch, darunter Audiobücher wie „Intensiv“ von Ricardo Lange, der als Pfleger während der Corona-Pandemie immer wieder über schwierige Arbeitsbedingungen geschrieben hatte und damit bekannt wurde. Auch das Audiobuch „Kreisläufe des Klimawandels“ von Greta Thunberg und dem Dalai Lama ist dort zu haben.

Sara Wagenknechts „Die Selbstgerechten“ erscheint ebenfalls bei ABOD, sowie auch eine Reihe von Audiobüchern, die eher in das Spektrum von Corona-Kritikern und -Leugnern gehören dürften. Auch Audiobücher im Bereich Krimi und Roman sind verfügbar.

RBmedia verspricht sich durch den Zukauf ein weiteres Wachstum. Aktuell zählt das Unternehmen rund 50.000 Audiobücher im eigenen Programm.