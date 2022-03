Becker Joest Volk bietet mit Gardify individuellen Pflanzen-Rat

Verlage

Der Becker Joest Volk Verlag (BJVV) hat mit Gardify eine Plattform für Hobbygärtner konzipiert, die als Anwendung im Web und als App für iOS und Android verfügbar ist. Darüber können Nutzer u.a. aus einer Pflanzenliste ihre eigenen Gewächse heraussuchen, die App erstellt dann einen To-do-­Kalender und warnt beispielsweise auch pflanzen- und ortsgenau vor Frösten. „Die Kern-Funktionen sind weltweit einzigartig. Auch die Verbindung mehrerer nützlicher Funktionen in einer Anwendung wie Pflanzen­suche, Wetter, Videos, Pflanzenerkennung per Foto und Pflanzen-Doc ist ohne Konkurrenz“, wirbt Verleger Ralf Joest. Zudem gibt es einen Shop, über den man Pflanzen im Fachhandel bestellen kann. In Planung ist ein kostenpflichtiger Premium-Bereich mit direkter Betreuung durch Wissenschafts- und Experten-Teams.

Eine 7-stellige Summe ist bislang in das Projekt geflossen, BJVV ist in ersten Investorengesprächen und möchte das Angebot später internationalisieren. Gezählt wurden bisher ca. 45.000 Besucher und 11.000 Anmeldungen.