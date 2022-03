So bunt wie das Leben: Trends im Kreativmarkt

Josephine Kirsch ist Buchautorin, Künstlerin und DIY-Bloggerin. Ihrer Instagram-Seite „yeah_handmade“ folgen inzwischen fast 70.000 Fans. Dort präsentiert sie ihre Ideen zu den Themen Dekoration, DIY-Geschenke, Bastelideen & Co. In den letzten Jahren hat sich Josephine Kirsch außerdem zur Nummer-Eins-Expertin für das Thema „Makramee“ in Deutschland entwickelt. Zu diesem Thema hat sie bereits zahlreiche erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Sie liebt Naturmaterial, Garne und Papier, zeichnet, malt, häkelt, strickt und beschäftigt sich mit Upcycling und verschiedenen Nachhaltigkeits-Themen. Sie veranstaltet Workshops, gibt (Online-)Kurse und betreibt einen Etsy-Shop.