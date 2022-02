Breite Ratgeber-Palette für nachhaltiges Gartenkonzept Permakultur

Permakultur ist in Deutschlands Gärten ein neues Trendthema. Auch „grüne“ Verlage setzen auf das Gärtnern im Einklang mit der Natur.

Obst und Gemüse in einem naturbewusst gestalteten Garten ernten, der sich im Rhythmus der Jahreszeiten als natürliches Ökosystem weitgehend selbst trägt? Das Konzept der Permakultur macht es möglich – und findet deshalb immer mehr Anhänger. Gärtnern im Einklang mit der Natur ohne Pestizide und Düngemittel ist eines der wichtigsten Trendthemen in deutschen Gärten geworden. Inklusive der begleitenden Bücher zum Thema, denn Permakultur ist kein Selbstläufer. Wer es richtig machen will, ist vor der Umgestaltung des Gartens auf fachkundige Lektüre angewiesen.