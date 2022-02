Gartenkalender: Zeitansagen für Menschen mit grünem Daumen

Was muss wann in die Erde, damit es später prächtig gedeiht? Wann werden welche Arbeiten im Jahreskreis fällig? Antworten auf diese Fragen finden Hobbygärtner in den Garten­planern der Ratgeberverlage. Aber auch die Kalenderverlage profitieren vom wachsenden Interesse am Gärtnern. Wandkalender zu diesem Thema spielen in den Programmen vieler Anbieter eine wichtige Rolle.