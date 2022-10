Holtzbrinck Buchverlage: Alexander Lorbeer geht, Carel Halff übernimmt

Personalia, Verlage

Führungswechsel bei den Holtzbrinck Buchverlagen: CEO Alexander Lorbeer verlässt die Verlagsgruppe auf eigenen Wunsch zum Jahresende. Der Abschied ist verbunden mit einem Comeback: Carel Halff wird sein Nachfolger.

Lorbeer verlässt das Unternehmen und die Gruppe „in bestem Einvernehmen“, wie es in einer Unternehmensmeldung heißt. Carel Halff, Gründer von Halff-Beratung, früherer Weltbild-Chef und ehemaliger CEO von Bastei Lübbe, tritt sein Amt zum 1. Januar 2023 an.

„Ich danke Alexander Lorbeer sehr für die erfolgreiche Arbeit für die Holtzbrinck Buchverlage in schwierigen Zeiten der Pandemie und Inflation. Durch seinen großen unternehmerischen Einsatz hat er die ökonomische und strategische Ausrichtung der Verlage deutlich gestärkt und zukunftsträchtige Bereiche wie zum Beispiel den Absatz von Audio-Titeln signifikant ausgebaut“, lässt sich Stefan von Holtzbrinck zitieren. Er freue sich, dass man mit Carel Halff „nicht nur einen sehr erfolgreichen Verlagsgeschäftsführer, sondern auch einen äußerst bewährten und zuverlässigen Geschäftspartner“ gewinnen konnte.

Alexander Lorbeer kommentiert seinem Abschied wie folgt: „Meine spannende und zutiefst bereichernde Zeit bei den Holtzbrinck Buchverlagen neigt sich dem Ende zu. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen der Verlagsgruppe für die außergewöhnlich vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren. Mein besonderer Dank gilt Stefan von Holtzbrinck und dem Team in Stuttgart für das in mich gesetzte Vertrauen und das gute Zusammenspiel. Ich werde stets mit Dankbarkeit auf diese wertvolle Zeit zurückblicken.“

Halff erklärt, er bewundere die „große Tradition und Leistungen“ der Holtzbrinck-Buchverlage S. Fischer, Rowohlt, Droemer Knaur, Kiepenheuer & Witsch und Argon. Er übernehme die Aufgabe „mit tiefem Respekt“.