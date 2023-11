Helena Töchterle übernimmt Wagner’sche in Innsbruck

Personalia

Helena Töchterle wird ab dem 2. November Buchhandlungsleiterin der Wagner’schen in Innsbruck. Töchterle, die an der Universität Innsbruck Philosophie studierte, ist schon seit 2018 in der Wagner’schen Buchhandlung beschäftigt. Seit Mai 2021 leitete sie die Fachbuchabteilung, seit Januar auch die Kinderbuchabteilung. Nun übernimmt sie die Gesamtleitung der Traditionsbuchhandlung.



Gerlinde Tamerl, stellvertretende Geschäftsführerin der Medici Buchhandels GmbH, verlässt dagegen das Unternehmen mit Ablauf des Oktobers, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. GTamerl moderierte u.a. zahlreiche Veranstaltungen und etablierte Vorlesestunden für Kinder. Die promovierte Kunsthistorikerin ist Jurorin der ORF-Bestenliste und freie Literaturkritikerin.

Neben der Tätigkeit in der Geschäftsleitung erschien unter ihrer Federführung im hauseigenen Verlag die Spieleserie, darunter das „Innsbruck Spiel“, das „Tirol-Spiel“, und das zuletzt landesweit erschienene „Österreich-Spiel“, an dem auch zahlreiche Schriftstellerinnen und Schriftsteller mitwirkten.