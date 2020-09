Hauptversammlung des Börsenvereins findet am 17. November 2020 online statt

Aus den Unternehmen

Pressemitteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.

Hauptversammlung findet am 17. November 2020 online statt

Mehr Partizipation durch digitale Abstimmung / Corona-Notfallgesetz erlaubt virtuelle Veranstaltung / Wahl des Haushaltsausschusses und der Rechnungsprüfer

Die 196. Hauptversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels findet am 17. November 2020 von 16 bis 19 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Mitglieder können an Abstimmungen und Wahlen digital teilnehmen. Das Corona-Notfallgesetz erlaubt es Unternehmen und Organisationen in diesem Jahr, ihre Hauptversammlungen auch virtuell abzuhalten. Die Anmeldung zur Teilnahme und zur Online-Abstimmung startet im Laufe des Oktobers unter www.boersenverein.de/hauptversammlung. Der Börsenverein wird seine Mitglieder darüber informieren.

Die Hauptversammlung findet damit nicht wie ursprünglich geplant als physische Veranstaltung am 15. Oktober während der Frankfurter Buchmesse statt. Durch die sich verschärfende Corona-Lage und das Aussetzen der Hallenausstellung der Frankfurter Buchmesse hätten nur wenige Mitglieder vor Ort teilnehmen und abstimmen können. Im Rahmen der Online-Veranstaltung können Mitglieder ortsunabhängig ihre Stimme abgeben und so das Verbandsgeschehen direkt mitgestalten. Wer nicht live dabei sein kann, hat weiterhin die Möglichkeit, die Stimme auf ein teilnehmendes Mitglied zu übertragen.

Neben den Wahlen des Haushaltsausschusses und der Rechnungsprüfer stehen auf der Tagesordnung auch die Verabschiedung des Budgets sowie Berichte zu aktuellen Themen.

Die Fachgruppenversammlungen sowie das Nachwuchsparlament finden wie geplant Anfang Oktober statt. Die Fachgruppen der Verleger*innen und Sortimenter*innen tagen am 1. Oktober 2020, die Zwischenbuchhändler*innen am 5. Oktober 2020. Anmeldungen für die Online-Veranstaltungen sind noch möglich unter: www.boersenverein.de/boersenverein/ueber-uns/versammlungen-und-wahlen/fachgruppenversammlungen-2020. Das Nachwuchsparlament des Börsenvereins tagt am 4. und 5. Oktober 2020 digital und analog.