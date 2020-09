Online-Buchmesse (OBM) findet vom 4. bis 8. November statt

Aus den Unternehmen

Fast 200 Aussteller*innen auf der Online-Buchmesse vom 4. bis um 8. November 2020/komplett digitales Angebot mit einzigartigem Chatbot

Die dritte Online-Buchmesse findet in diesem Jahr vom 04. bis zum 08.11.2020 statt. Sie lädt an 5 Tagen rund um die Uhr dazu ein, digital in den Austausch mit Verlagen, Autorinnen und Autoren sowie Blogger*innen zu treten und neue Bücher zu entdecken. Das Team der Online-Buchmesse kann auf einen reichen Erfahrungsschatz blicken, wenn es um die Gestaltung und das Angebot des digitalen Auftritts geht. Die dritte Ausgabe verzeichnet für 2020 fast 200 Verlage, Autorinnen und Autoren, Blogger*innen und Dienstleister*innen, die sich präsentieren. Unter ihnen sind auch bekannte Bestsellerautoren wie Mira Valentin, Evelyn Kühne oder Martin Krist.

Durch die digitalen Hallen führt ein speziell dafür programmierter Chat-Bot. Mit dessen Hilfe können die Besucher*innen Informationen zum Programm, zu den Autorinnen und Autoren sowie den Verlagen erfragen. Zusätzlich versendet er Leseproben, so dass Besucher*innen sofort einen Blick in die Bücher werfen können.

Über die Online-Buchmesse

Die Online-Buchmesse, kurz OBM, bietet Autorinnen und Autoren, Verlagen, Blogger*innen und Dienstleistern der Buchbranche die Möglichkeit, sich und ihr Programm zu präsentieren. Durch die Nutzung innovativer Internettechniken baut sich die Onlinebuchmesse in allen sozialen Netzwerken sowie auf der Website selbst auf. Während der Messezeit können Besucher*innen sich jederzeit frei über die Messe bewegen und entscheiden selbst, wann sie sich über die einzelnen Angebote informieren möchten. Die Messe kann zentral über die Live-Seite der OBM betreten werden oder durch die Hashtag-Suche in den führenden sozialen Netzwerken. Wie bei einer Präsenzmesse sind die Aussteller*innen auf verschiedene Hallen verteilt.