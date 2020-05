Haufe Gruppe mit neuer Doppelspitze

Personalia

CEO Markus Reithwiesner (57) verlässt die Haufe Gruppe. Für ihn ist jetzt Harald Wagner (49) ins Führungsduo mit Birte Hackenjos (50) aufgerückt.

Reithwiesner war seit 1998 bei Haufe und wurde 2005 zum Holding-Geschäftsführer und 2013 zum CEO ernannt. Er verlässt das Medien- und Softwareunternehmen nach 22 Jahren auf eigenen Wunsch, um sich „neuen Herausforderungen zu widmen”, teilt das Unternehmen mit.

„Markus Reithwiesner hat bereits Ende der 90er Jahre, früher als viele andere, die Chancen der Digitalisierung erkannt und für unser Unternehmen äußerst erfolgreich genutzt. Mit dem Vertrauen von Gesellschaftern und Beirat sowie gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern der Holding-Geschäftsführung hat Markus Reithwiesner die strategische Transformation der Haufe Group vorangetrieben und das Unternehmen zu einem digitalen Vorreiter gemacht. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet, auch dafür, dass wir in den aktuell so herausfordernden Zeiten solide dastehen“, sagt Andrea Haufe, Vorsitzende des Beirats. In den vergangenen 20 Jahren hat Haufe mit seinem konsequenten Digitalkurs seinen Umsatz mehr als vervierfacht. Im letzten Geschäftsjahr (Juni 2019) vermeldete die Gruppe einen Umsatz von rund 407 Mio Euro (Vorjahr: 366 Mio Euro; organisches Wachstum: +11%).

Neue Doppelspitze



Für Reithwiesner ist der kaufmännische Leiter Harald Wagner in die Führungsspitze aufgerückt. Dort wurden in dem Zuge auch die Positionen neu verteilt: