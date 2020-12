»Hamnet« startet durch

Bücher und Autoren

Den Women’s Prize for Fiction hatte Maggie O’Farrell bereits Anfang September für „Hamnet“ erhalten und danach prompt auch den Sprung auf die Bestsellerliste geschafft. Jetzt ist der Roman im britischen Ranking erneut auf Platz 5 hoch eingestiegen. Das dürfte zum einen daran liegen, dass er aktuell im Jahresrückblick der Feuilletons als eines der besten Bücher 2020 gewürdigt wird. Eine große Rolle dürfte auch Waterstones’ Entscheidung gespielt haben, „Hamnet“ zu seinem „Book of the Year“ zu machen, eine Auszeichnung, die in den Filialen des Marktführers eine massive Werbekampagne nach sich gezogen und für reichlich Medienecho gesorgt hat.

Die deutsche Übersetzung „Judith und Hamnet“ von Anne-Kristin Mittag ist bereits im September gebunden bei Piper erschienen und wirbt auf dem Umschlag mit dem „Women’s Prize for Fiction“. Bei den Kritikern ist der Roman bestens angekommen. Das wohl meistzitierte Lob stammt von Denis Scheck: „Maggie O’Farrell erzählt eine der spannendsten Geschichten überhaupt: die Geschichte, wie aus Leben Literatur wird. Magisch!“

William Shakespeare ist der rote Handlungsfaden, doch „Hamnet“ ist weniger ein Roman über den Barden als vielmehr über seine Familie, insbesondere seine Frau, Anne Hathaway, auch Agnes genannt, die mit dem plötzlichen Tod ihrer Tochter Judith fertigwerden muss. Judith stirbt im Sommer 1596 an der Pest und lässt ihren Zwillingsbruder Hamnet zurück. Agnes ist allein, denn Shakespeare hält sich in London auf.