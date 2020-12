»Glückspfennig« für Kinderfreude

In Nordenham, gegenüber von Bremerhaven an der Weser gelegen, machen Cent-Beträge Kinder glücklich. In der Buchhandlung von Bestelbostel dürfen sie sich dank einer Spendenaktion Bücher aussuchen, ganz umsonst. Möglich macht das eine vergleichsweise simple Aktion, die aus dem berühmtem „Kleinvieh“ ausnahmsweise etwas überaus Positives macht. Und zwar so: In Nordenham sitzt das Unternehmen Premium Aerotec aus der Luftfahrtbranche. Seit meh…