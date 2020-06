Gemeinschaftsstand »Literatur in Hessen« mit Sonderkonditionen

Verlage

Der hessische Gemeinschaftsstand „Literatur in Hessen“ soll auch in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse (14.-18. Oktober) umgesetzt werden. Das Angebot richtet sich an kleinere unabhängige Verlage aus Hessen und hessischen Literaturinstitutionen und bietet ihnen die Möglichkeit, sich auf der Messe zu präsentieren. Der Stand wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland des Börsenvereins und dem Hessischen Literaturrat ausgerichtet.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr einige Änderungen geben:

Als finanzielle Entlastung für die Verlage wurde beschlossen, 2020 den ersten Regalmeter am Hessischen Gemeinschaftsstand kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Angeboten werden 1 bis 3 Regalmeter, ab dem 2. Regalmeter gilt ein Preis von 300 Euro pro Regalmeter.

In Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse wird ein Messestand geplant, der den hygienischen Anforderungen entspricht. Auf eine standeigene Bühne wird verzichtet, da der nötige Sicherheitsabstand hier nicht gewährleistet werden kann.

Unabhängige Verlage mit Firmensitz in Hessen können bis zum 30. Juni beim Hessischen Literaturrat (Madelyn Rittner, info@hessischer-literaturrat.de) bzw. beim Landesverband des Börsenvereins (Andrea Wolf, andrea.wolf@boersenverein-hrs.de) um eine Standbeteiligung bewerben.