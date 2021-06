Gehen die Tonies an die Börse?

Digital, Markt

Seit einigen Jahren ist das deutsche Unternehmen Boxine mit seinen Audio-Tonieboxen erfolgreich. Jetzt bestätigt es Gespräche mit dem Investor 468 zum Zusammenschluss beider Unternehmen.

468 ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte sogenannte Special Purpose Acquisition

Company (SPAC). Durch einen Zusammenschluss würde Boxine zukünftig an der Börse notieren. Die Gespräche mit 468 befänden sich derzeit in einem frühen Stadium. Es könne daher noch nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass eine endgültige verbindliche Vereinbarung erzielt werden kann, heißt es in einer Mitteilung.

Boxine wurde 2013 von Patric Faßbender und Marcus Stahl gegründet. Seit der Produkteinführung Ende 2016 hat Boxine mehr als 2 Mio Tonieboxen und über 20 Mio Tonies, die zugehörigen Figuren, verkauft. Es ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland und seit kurzem auch in den USA vertreten und plane weitere Internationalisierungsschritte.

„Der Unternehmenszusammenschluss würde Boxine mehr finanzielle Flexibilität verschaffen, um die

Wachstumsmöglichkeiten auf seiner strategischen Roadmap noch schneller umzusetzen und weiterhin

ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.“, schreibt das Unternehmen. „468 wäre ein exzellenter Partner, um uns bei der Umsetzung unserer strategischen Roadmap zu unterstützen und unsere Vision zu verwirklichen – insbesondere im Hinblick auf unsere weitere Internationalisierung und die Entwicklung neuer

Produkte“, sagt Mitgründer Marcus Stahl.

Im Frühjahr 2021 gab Boxine die Verstärkung seines Management-Teams und die Gründung der Innovationseinheit „Tonielab“ bekannt – zwei Maßnahmen, die seine Wachstumsambitionen weiter beschleunigen sollen.

In den kommenden Wochen soll eine verbindliche Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet werden.