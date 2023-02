Gefeiertes Debüt von Jessica George steigt in die Top 10 ein

Bücher und Autoren

Bereits im vergangenen Jahr wurde dieser Roman von der Presse, von angesehenen Autorinnen und in diversen Online-Communitys angepriesen. Jetzt löst „Maame“ die große Aufmerksamkeit in bare Münze ein und sichert sich in der Ausgabe des Macmillan-Imprints St. Martin‘s Press direkt nach Erscheinen Platz 10 der Belletristik-Bestsellerliste in den USA.

In Großbritannien, wo die britisch-ghanaische Autorin Jessica George lebt, ist der Roman vor wenigen Tagen erschienen und auch dort mit großen Hoffnungen des Hachette-Verlags Hodder & Stoughton verbunden.

„Maame“ erzählt die Geschichte der 25-jährigen Londonerin Maddie Wright, die sich gezwungenermaßen allein um ihren an Parkinson erkrankten Vater kümmert, während ihre Mutter und ihr Bruder ihr eigenes Leben führen. Als Maddies Mutter aus ihrer Heimat Ghana für ein Jahr zu ihrem Ehemann zurückkehrt, ändert sich das Leben der jungen Frau grundlegend: Maddie beginnt, sich erstmals um sich selbst zu kümmern. Sie zieht aus, fängt an zu daten und auszugehen, findet Freunde und sucht Anerkennung jenseits ihres unbefriedigenden Theaterjobs.

Die Identitätssuche und auch die Nöte der Protagonistin ihres Debütromans sind der Autorin Jessica George dabei nicht fremd. Auch ihre Eltern stammen aus Ghana und auch ihr Vater starb 2020 an Parkinson. Nach seinem Tod begann die heute 28-jährige Verlagsangestellte die Arbeit an „Maame“ und verkaufte die Rechte am Roman bereits im Folgejahr an Hodder & Stoughton.

Jessica George Maame, 320 S., St. Martin‘s Press, ISBN 978-1-250-28252-1