Valora gründet Sparte „Convenience Deutschland & International Service Stations“

Aus den Unternehmen

Am 1. März 2023 führt Valora in der Geschäftseinheit Retail Deutschland die neue Sparte «Convenience Deutschland & International Service Stations» ein. Damit bereitet sich die Foodvenience-Anbieterin auf weiteres Wachstum im Geschäft mit Convenience Stores und Tankstellenshops vor. Valora will im deutschen Retailgeschäft im Zuge ihrer auf Food ausgerichteten Wachstumsstrategie insbesondere auch das Geschäft mit Convenience Stores und Tankstellenshops deutlich verstärken. Dies, nachdem Valora ihre Präsenz an Tankstellen in der Schweiz bereits erheblich erhöhen konnte und zudem per Ende 2023 mit der Marke avec die verkaufsstellenstärkste Convenience-Anbieterin der Schweiz sein wird. Vor diesem Hintergrund schafft Valora die neue Sparte «Convenience Deutschland & International Service Stations» unter der Verantwortung von Philipp Angehrn, der auch in der Geschäftsleitung von Valora Retail Deutschland Einsitz nehmen wird.