Fritz Eichinger verstärkt Hugendubel-Vertrieb

Die Hugendubel Buchvertrieb (HBV), eine Tochtergesellschaft des Buchhandelsunternehmens Hugendubel, nimmt ab April Fritz Eichinger als Vertriebsleiter Bayern an Bord.

Eichinger begann 1995 seine Tätigkeit im Buch-Nebenmarkt beim damaligen Marktführer für diesen Bereich, Sectrum Buchservice. Hier hatte er bis zu seinem Wechsel zu dem Buchgroßhandelsunternehmen Buchpartner die Position als Regionalverkaufsleiter Süddeutschland inne. Bei Buchpartner war er seit 2001 als Verkaufsberater für die Region Süddeutschland verantwortlich.

Mit der Personalie will die HBV ihre Tätigkeiten in den Shop-in-Shop Präsenzen und Nebenmärkten ausbauen. „Der Ausbau in die Nebenmärkte und Shop-in-Shop Konzepte ist Teil unserer Multichannel-Strategie und folgt unserem Credo, dass wir dort sein wollen, wo unsere KundInnen sind. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Fritz Eichinger einen erfahrenen Vertriebsleiter für neue und bestehende Vertriebswege und -märkte bei uns begrüßen dürfen“, so Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel

Für die Kunden der Kooperationspartner seien die Hugendubel Shop-in- Shop-Konzepte und Nebenmarkt-Flächen – gerade auch im branchenfremden Einzelhandel – ein „attraktiver Mehrwert und Touch-Point während eines stationären Einkaufserlebnisses“, schreibt das Unternehmen.

Derzeit drohen Hugendubel aber Verluste in diesem Nebenmarkt, die durch anstehende Schließungen von zahlreichen Kaufhäusern der Kette Galeria Karstadt Kaufhof: