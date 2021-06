Fragen und Antworten zum neuen Imprint Edel Books

Gerade kündigte die Edel Verlagsgruppe eine Umstrukturierung ihres Buchprogramms an. Unter dem Dach der Marke Edel Sports will der Verlag seine Sportbücher bündeln und so mehr in den Fokus rücken.

Was die Gründe dafür sind und was Edel Sports vorhat, erklärt Geschäftsführer Olaf Conrad auf buchreport-Anfrage.

Wie viele Titel werden demnächst unter dem Dach von Edel Sports gebündelt?

Die Historie der Sportbücher bei Edel Books reicht bis 2012 und länger zurück. Wir werden knapp 40 Backlist-Titel, die sich als etablierte Longseller erwiesen haben, unter das Dach von Edel Sports stellen und bei der nächsten Druckauflage mit dem Verlagslogo versehen. Darunter sind Klassiker wie die Autobiographien von Rafael Nadal und Sebastian Deisler. Aber auch die aktuellen Novitäten wie „My American Football Dream“ von Björn Werner, „Traumfussball“ von Arnd Zeigler und natürlich unser Bestseller „Träumen lohnt sich“ von Robin Gosens sind hierin enthalten.