Bamberger VerlagsGruppe kauft Mediendienstleister Tiff.any

Verlage

Die Bamberger VerlagsGruppe, am Markt unter anderem mit dem Schulbuchverlag C.C. Buchner sowie dem Kinder- und Jugendbuchverlag Magellan aktiv, hat den Mediendienstleister Tiff.any gekauft. Das Unternehmen ist auf Buch- und Medienproduktion spezialisiert und in der Gruppe nicht unbekannt: C.C. Buchner ist seit Jahren Kunde von Tiff.any und arbeitet mit dem Dienstleister bei der Gestaltung von Schulbüchern und der Entwicklung von Buchreihen zusammen. Unter anderem hat Tiff.any für den Verlag die Layoutkonzeption der Reihe „Prima. Latein lernen“ entwickelt.

Die Übernahme erfolgt rückwirkend zum 1. April. Tiff.any soll weiterhin in Berlin sitzen, aber zusammen mit C.C. Buchner Lernmaterialien fürs zunehmend digitale Klassenzimmer entwickeln. Die vorgegebene Marschrichtung: „Es geht darum, Bildungsinhalte so darzustellen, dass sie unabhängig von ihrem Medium, sei es in Buchform, auf dem Tablet oder auf dem Handy, gelesen und nachvollzogen werden können.“