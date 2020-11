Erneuter Frequenzrückgang

Handel, Markt

Es sind weniger Kunden im Laden, das berichten Buchhändler mehrheitlich in einer aktuellen buchreport-Umfrage (mehr hier). Zu diesem Ergebnis kommen auch jene Unternehmen, die auf systematische Passantenfrequenzmessungen in Einkaufslagen spezialisiert sind. Demnach ist die Kundenfrequenz in den vergangenen beiden Wochen (KW 44 und 45) deutlich zurückgegangen:

Der Crosscan- Index liegt nach –20% in den Vorwochen jetzt bei –25%.

Index liegt nach –20% in den Vorwochen jetzt bei –25%. ShopperTrak hat nach –22 und –33% zuletzt 42% weniger Kunden gezählt.

hat nach –22 und –33% zuletzt 42% weniger Kunden gezählt. Der Durchschnittswert der Hyperstreet-Messungen hat sich von –31% auf –40% verschlechtert, berichtet das Branchenblatt „TextilWirtschaft“.

Der in Einkaufsstraßen und -zentren stark vertretene Textilhandel leidet besonders unter dem Frequenzrückgang seit Beginn der Pandemie: Die „Textilwirtschaft“ hat in ihrem Händlerpanel in der vergangenen Woche (KW 45) einen Umsatzrückgang von 28% gegenüber 2019 ermittelt. Der Buchhandel hat zuletzt deutlich besser abgeschnitten.