Bedrohung der Lebensräume bewegt junge Leser

Nachdem der Weltklimarat (IPCC) im August 2021 seinen Bericht veröffentlicht hatte, wendete sich Antonio Guterres mit eindringlichen Worten an die Welt: „Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend“, sagte der UN-Generalsekretär und appellierte an die internationale Politik: „Wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln, können wir die Klimakatastrophe abwenden.“ Aber es gebe keine Zeit mehr für Verzögerungen und keinen Raum für Ausreden. Die Ereignisse des Sommers haben es erneut erschreckend verdeutlicht: Es gab weltweit Extremwetterlagen, katastrophale Überschwemmungen und Waldbrände in Europa sowie erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Regenfälle auf dem höchsten Gipfel Grönlands. Und natürlich machen Medienberichte über solche Folgen des Klimawandels nicht nur Erwachsenen Angst. Mit Warnungen wie „There is no planet B“ oder „Es geht um unsere Zukunft“ gingen und gehen Kinder und Jugendliche zu Tausenden bei „Fridays for future“- Demonstrationen auf die Straße.