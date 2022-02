Der Buchtipp von Börsenvereinsmitarbeiterin Sarah Oschmann

Bücher und Autoren, Handel

Sarah Oschmann ist Ende 2021 als neue Referentin Organisation und Mitgliederbetreuung in der Regionalgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen des Börsenvereins gestartet. Der Buchtipp der gelernten Buchhändlerin:

„Gerade habe ich das Buch ‚Junge mit schwarzem Hahn‘ von Stefanie vor Schulte gelesen. Allein durch den Titel war meine Neugier geweckt. Die Dorfbewohner glauben, der schwarze Hahn sei der Teufel. Sie haben Angst vor ihm. Genauso fürchten sie den 11-jährigen Martin, der den Hahn immer an seiner Seite hat. Der Junge ist zu sanft, zu freundlich, zu schlau. Trotz seiner schrecklichen Vergangenheit. Vollkommen anders als alle anderen. Deshalb sind sie grausam zu ihm. Dann kommt ein Maler ins Dorf, der sich um Martin kümmert, und der Junge sieht endlich einen Ausweg. Dieser Debütroman hat mich sehr beeindruckt. Die Fülle an Analogien auf das Leben lassen sich trotz des mittelalter­lichen Settings gut in unsere Zeit übersetzen. Die Sprache ist klar, kraftvoll, eingängig. Und schließlich fasziniert mich der Protagonist selbst. Martin erinnert daran, dass man sich selbst treu bleiben kann, unabhängig von aller Dunkelheit um einen herum. Er wird damit zur Hoffnung spendenden Lichtgestalt.“

Stefanie vor Schulte Junge mit schwarzem Hahn, 224 S., 22 €, Diogenes, ISBN 978-3-257-07166-5