Das sind die Nominierten für das Bloody Cover 2022

Bereits zum 21. Mal wird nach dem originellsten, stimmigsten, markantesten oder kurzum schönsten Krimi-Cover des Jahres gefahndet. Die Jury von Bloody Cover nominierte dazu in Zusammenarbeit mit dem SYNDIKAT und krimi-forum.de aus fast 600 Krimi-Neuerscheinungen deutschsprachiger Autoren des Jahres 2021 zwölf Finalisten. In ausgewählten Städten und per Internet hat das Lese-Publikum die Möglichkeit über das Bloody Cover 2022 abzustimmen und über den Siegertitel zu entscheiden.

Die nominierten Cover (in alphabetischer Reihenfolge der AutorInnen):

1. Johannes Groschupf – Berlin Heat Suhrkamp

2. Wolf Harlander – Systemfehler Rowohlt Polaris

3. Carsten Sebastian Henn – Rum oder Ehre Dumont

4. Christian Kraus – Tief wirst du schlafen Droemer

5. Merle Kröger – Die Experten Suhrkamp

6. Anja Marschall (Hrsg.) – Kaffee. Mokka. Tot. Emons

7. Susanne Mathies – Mord im Lesesaal Gmeiner

8. Ina Resch – Die Farbe des Vergessens Emons

9. Maike Rockel – Das Konzerthaus CW Niemeyer

10. Veronika Rusch – Der Tod ist ein Tänzer Piper

11. Ulf Torreck – Escape Zone Piper

12. Matthias Wittekindt – Vor Gericht Kampa

Preisverleihung

Das Gewinner-Cover wird bei der CRIMINALE 2022 in Ingolstadt im Rahmen der Preisverleihungs-Gala am Mittwoch, den 18. Mai 2022 im Parktheater Iserlohn bekanntgeben. Der Preis ist undotiert und wird in Form einer Urkunde an den Verlag/AutorIn übergeben.

Weitere Informationen

Alles zum Bloody Cover finden Sie auf www.bloodycover.de, www.das-syndikat.com und www.krimi-forum.de.

An folgenden Orten können Krimi-Fans ihre Stimme abgeben:

Im Internet unter www.krimi-forum.de (vom 04.02. – 30.04.)

Oder persönlich voraussichtlich ab Mitte Februar (ACHTUNG: Mögliche coronabedingte Schließungen und individuelle Abstimmungszeiträume) in der Humboldt-Bibliothek in Berlin, der Bibliothek Greiz im Vogtland, der Bibliothek Bücherhallen Barmbek in Hamburg, der Zentralbibliothek in Köln, der Stadtteilbibliothek Plagwitz „Georg Maurer“ in Leipzig, der Stadtbibliothek Sendling in München, der Hauptbücherei in Wien, in der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Altstetten Zürich, außerdem im Kriminalhaus in Hillesheim und in der Stadtbücherei der CRIMINALE-Stadt Iserlohn.

SYNDIKAT e. V.

Das SYNDIKAT ist der Verein zur Förderung deutschsprachiger Kriminalliteratur. Mit rund 750 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das SYNDIKAT die größte Vereinigung für Spannungsliteratur im deutschsprachigen Raum und deckt das gesamte Genre vom regionalen Krimi bis zum internationalen Thriller ab. Im SYNDIKAT treffen sich Bestsellerautoren, genreübergreifende Allrounder, ambitionierte Nebenerwerbsautoren und Newcomer auf Augenhöhe zum Austausch und zur Organisation gemeinsamer Interessen. Weitere Informationen finden Sie unter www.das-syndikat.com.

Die CRIMINALE

Seit über dreißig Jahren organisiert das SYNDIKAT die CRIMINALE, ein Festival für Kriminalliteratur, das jährlich im Frühjahr in einer anderen Region in Deutschland, Österreich oder der Schweiz stattfindet. Rund 300 Krimiautorinnen und -autoren veranstalten an fünf Tagen eine Vielzahl literarischer Events und tauscht sich mit FachbesucherInnen aus dem Literaturbetrieb und den Medien sowie mit dem interessierten Krimipublikum persönlich aus. Das Programm umfasst über 80 verschiedenen Veranstaltungen. Den Höhepunkt und Abschluss des Festivals bildet stets die Gala „Tango CRIMINALE“ am Samstagabend mit der Verleihung des GLAUSER, dem nach dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser benannten Krimipreis. Weitere Informationen sowie das Programm der CRIMINALE finden Sie unter www.criminale.de.

