Sandra Appelbaum: »Ittrich zeigt alle Höhen und Tiefen«

Bücher und Autoren, Handel

Sandra Appelbaum hat die Verkaufsleitung Sortiment bei Droemer Knaur übernommen. Zuvor war sie für den Verlag als Key-Account-Managerin für den Buchhandel tätig. Sie hat gerade „Die richtige Entscheidung. Warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein“ von Patrick Ittrich gelesen:

„Seit ich – durch meinen Sohn – Einblicke in die Arbeit der Schiedsrichter bekommen habe, bin ich fasziniert davon. Und über den Tellerrand hinaus auch mal zu lesen, wie es in anderen ‚Branchen‘ so läuft, finde ich immer bereichernd. Fußball lenkt so wunderbar vom Alltag ab – und solang ich noch nicht wieder ins Stadion kann, ist das Buch ein prima Ausgleich! Es gibt Studien, die belegen, dass ein Referee pro Spiel 200 Entscheidungen trifft – und nur über die eine falsche Entscheidung wird nach dem Spiel gesprochen. Ittrich zeigt, wie er damit und mit den unterschiedlichsten Herausforderungen auf dem Spielfeld umgeht. Ich mag es, wenn die Menschen Begeisterung in ihrem Beruf zeigen. Ittrich ist seit über 20 Jahren dabei, zeigt im Buch alle Höhen und Tiefen im Leben des Unparteiischen und hat dabei viele unterhaltsame Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Irgendwie eine ganz andere Welt als in unserer Branche, aber doch mit erstaunlich vielen Parallelen zu meinem Arbeitsalltag.“

Patrick Ittrich: Die richtige Entscheidung, 224 S., 18,95 €, Edel Books, ISBN 978-3-8419-0704-2