Leseplattform »Leseo« gelauncht

Aus den Unternehmen

Mit einer Online-Auftaktveranstaltung haben Cornelsen, das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK) den Start von Leseo an 29 Schulen gefeiert, die im PerspektivSchul-Programm besonders gefördert werden. Damit setzen das IQSH und Cornelsen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort, die sich schon bei den Projekten „Mathe macht stark“ und „Lesen macht stark“ bewährt hat.

„Lesekompetenz zu entwickeln ist sicher die Herausforderung für die Grundschule – häufig auch noch danach“, erklärt Helge Daugs vom Ministerium in seinen Begrüßungsworten. „Das MBWK unterstützt daher die PerspektivSchulen mit LESEO,da diese Lernplattform zur digitalen Leseförderung sinnvoll auf den fünf Lesestufen von IGLU aufsetzt und mit seinen abwechslungsreichen und zugleich übersichtlichen Aufgabenformaten sehr hohe Qualität und zugleich eine echte Chance auf eigenständige Verwendung bietet.“ Kai Simpson, Vertriebsleiter Nord bei Cornelsen ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt mit dem IQSH begleiten und damit auf eine lange und vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen. Leseo trifft genau den Zeitgeist von Lernen auf Distanz, bietet aber gleichzeitig die perfekten Möglichkeiten im Präsenzunterricht und für die Arbeit zu Hause mit den Eltern.“

Leseo von Cornelsen ist die digitale Leseförderung für die Grundschule und kann flexibel im Unterricht und zu Hause eingesetzt werden – ein enormer Vorteil in der aktuellen Situation. Die Online-Bibliothek mit Erzähltexten, Sachtexten und Märchen ist vom PC über Tablet bis hin zum Smartphone abrufbar. Zusätzlich gibt es für die Schülerinnen und Schüler diverse Aufgabenformate zu den Texten und für die Lehrerinnen und Lehrer eine Online-Diagnose, um die individuelle Lernentwicklung im Blick behalten zu können. Das Lizenzmodell mit Klassen-, Schul- und Schulträgerlizenzen ermöglicht einen passgenauen Einsatz – so wie er nun in Schleswig-Holstein vorgesehen ist.