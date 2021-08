Lisa Eckstein empfiehlt »Wetter« von Jenny Offill

Bücher und Autoren, Handel

Lisa Eckstein wurde zur ersten Vorsitzenden der Jungen Verlags- und Medienmenschen gewählt. Ihren jüngsten Leseeindruck schildert sie hier:

„Zuletzt gelesen habe ich ‚Wetter‘ von Jenny Offill (Piper, 2021). Für mich so besonders macht diesen Titel seine Struktur. Die Gedankenstücke und Ausschnitte der Alltagschilderungen der Protagonistin Lizzie folgen aufeinander wie die wiederkehrenden Menschen, die ihr bei ihrer Arbeit in einer Universitätsbibliothek begegnen.

Der Text ist durchzogen von den Zuhörerfragen eines Endzeitpodcasts, die Lizzie für die Dozentin Sylvia, die einst ihre Doktormutter hätte sein sollen, beantwortet. Da wirft die Sitzplatzwahl im Meditationskurs der Uni (Stuhl oder Kissen?) die Frage auf, wie fest man im Leben steht, und die Podcasthörer suchen nach dem besten Wohnort angesichts der drohenden Klimaflucht.

Eine von Lizzies Betrachtungen hat mir nebenbei mein Lieblingszitat dieses Sommers geschenkt: ‚Was ist besser, wenn man älter ist? – Picknicks. Picknicks? – Weil die Leute was Besseres mitbringen.‘ (S. 33/34) Nach dem Lesen der Beschreibungen des New Yorker Sommers und der Vorbereitungsmaßnahmen der Prepper bleibt bei mir ein diffuses Gefühl von Unruhe zurück. Es muss am Wetter liegen.“

Jenny Offill: Wetter, 224 S., 20 €, Piper, EAN 978-3-492-07057-7