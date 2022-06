»Unprätentiös«: Katharina Dahme empfiehlt Domenico Müllensiefen

Bücher und Autoren, Handel

Katharina Dahme ist neue Programmleiterin im Verlag Die Werkstatt. Zuvor war sie 6 Jahre in der Redaktion des Fußball-Magazins „11Freunde“ beschäftigt, außerdem ist sie Vorstandsvorsitzende des Regionalligavereins SV Babelsberg 03. Trotz eindeutiger Affinität empfiehlt sie aber kein Sportbuch, sondern einen Roman von Domenico Müllensiefen:

„Aufgrund meiner eigenen Biografie interessieren mich viele der zuletzt erschienenen Nachwende-Titel von Autor:innen meiner Generation. Besonders angesprochen hat mich das eindringliche Cover von Domenico Müllensiefens Buch ‚Aus unseren Feuern‘, das ich gerade gelesen habe. Es hat mich von der ersten Seite total reingezogen in die Geschichte der Hauptfigur, die von ihrem Leben nicht viel erwartet, mehrfach scheitert, aber sich auch nicht als Verlierer sieht.

Was mich dabei begeistert hat, sind die unprätentiöse Sprache des Autors und die authentischen Dialoge, die nicht aufgesetzt oder gekünstelt wirken, was ich bei anderen Romanen aus dem Genre anders empfand. Er berichtet in leichter Sprache von den schweren Erfahrungen der jungen Ost-Generation und ihren Familien in den Nachwendejahren, fängt Wut und Verzweiflung, Enttäuschungen ein, ohne ins Klischeehafte abzudriften. Mitunter bringt es einen sogar zum Lachen. Ich kann es uneingeschränkt weiterempfehlen.“

Domenico Müllensiefen: Aus unseren Feuern, 336 S., 24 €, Kanon, ISBN 978-3-98568015-3