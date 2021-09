Erstlese-Bücher: Eine große Herausforderung spielerisch meistern

Egal ob Ravensburgers „Leserabe“, Carlsens „Lesemaus“ oder Loewes „Leselöwe“ – die jungen Erstleser bekommen jede Menge Unterstützung bei einer der wohl wichtigsten Aufgaben der Kindheit: dem Lesenlernen. Nachdem in der Schule zunächst die einzelnen Buchstaben gelehrt werden, geht es schnell auch an das Lesen von kurzen Geschichten, aber auch Erklärtexten. Damit das Lesenlernen nicht nur in der Schule stattfindet, haben Kinderbuchverlage zahlreiche Bücher für Erstleser im Angebot, mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen und vielfältigen Inhalten.