Die richtigen Wörter finden

„Schreib dich glücklich“ heißt es regelmäßig in Bochum: Unter diesem Motto bietet die Buchhandlung Buch ImBusch Schreib-Workshops an. An 3 Samstagen im Februar und März lädt Buchhändlerin Gunda Ben Djemia-Böke Schreibwillige in ihre Räumlichkeiten in der Quartiershalle der KoFabrik, einem Gemeinschaftszentrum mit Läden, Cafés, Ateliers und Veranstaltungsräumen in der Bochumer Innenstadt, ein.

So laufen die Workshops ab: