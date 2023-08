Die Philippinen werden Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2025

Bücher und Autoren, Markt

Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2025 steht fest: Die Philippinen werden das Gastland der 77. Buchmesse, die vom 15. bis 19. Oktober 2025 laufen soll. Nach Indonesien im Jahr 2015 sind die Philippinen das zweite Gastland aus Südostasien in der Geschichte der Buchmesse.

Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, sagt dazu: „Unser Ehrengastprogramm stellt nicht nur die Literatur und Kultur einer bestimmten Region in den Mittelpunkt, sondern fördert auch den Dialog und die Vernetzung des Gastlandes innerhalb der internationalen Verlagswelt. Obwohl die Philippinen mit mehr als 110 Millionen Einwohnern die dreizehntgrößte Nation der Welt sind, ist für viele von uns in Europa die philippinische Literatur noch eher unbekanntes Terrain. Auf dem Weg zum Ehrengastauftritt werden wir viel über die Bedeutung des Storytellings und der heutigen Kulturszene für die philippinische Zivilgesellschaft erfahren. Ich freue mich besonders, die vielfältigen Einflüsse von 183 verschiedenen Sprachen, die auf den 7.641 Inseln der Philippinen gesprochen werden, 2025 in Frankfurt zu erleben.“

Auch die philippinische Senatorin Loren Legarda zeigt sich erfreut über die Anerkennung: „Der Weg zum Ehrengast hat viele Jahre gedauert. Indonesien war 2015 Ehrengast – eine Premiere für ein südostasiatisches Land. Zehn Jahre später ist es nun höchste Zeit, dass ein weiteres Land aus der Region ins Rampenlicht gerückt wird. Es ist höchste Zeit, dass die internationale Gemeinschaft unsere Geschichten, die mit unseren eigenen Stimmen erzählt werden, lesen und schätzen lernt. Und auch erkennt, dass philippinische Geschichten es wert sind, gelesen zu werden, und sieht, dass sie komplex und von der kolonialen und postkolonialen Vorstellungskraft geprägt sind.“

Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (18.-22. Oktober 2023) ist Slowenien. Im kommenden Jahr wird Italien das Gastland sein. Ziel des Ehrengastprogramms ist es, die Anzahl der Übersetzungen aus den Gastland ins Deutsche zu steigern. Die Frankfurter Buchmesse will so den internationalen Lizenzhandel und den Literaturtransfer fördern.