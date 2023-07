Das war die eBuch-Tour 2023

Aus den Unternehmen

Vorständin Angelika Siebrands blickt zurück auf die eBuch Tour 2023, die im Frühsommer dieses Jahres von der Verbundgruppe eBuch für ihre Mitglieder:innen (deutschlandweit) organisiert wurde.

„In den letzten Jahren hat uns der direkte persönliche Kontakt zueinander sehr gefehlt. Auch deshalb waren wir gespannt, ob und wie unsere eBuch Tour angenommen wird. Und wir können sagen, dass es genau das Richtige war“, so Angelika Siebrands.

An die 100 Buchhändler:innen nahmen an dem Austausch an den vier Standorten Frankfurt, Berlin, Bremen und Augsburg teil. Die Treffen fanden immer an ausgefallenen, besonderen Orten wie z.B. dem Struwwelpeter Museum in Frankfurt oder der Feuerwache in Bremen statt.

Im Mittelpunkt stand bei allen Veranstaltungen das gegenseitige Kennenlernen, sowohl der Buchhändler:innen untereinander, als auch der Kolleg: innen aus dem Team der eBuch. Der Teilnehmerkreis tauschte sich intensiv über branchenrelevante Themen, wie zum Beispiel „Sichtbarkeit meiner Buchhandlung“, „Marktentwicklungen“, „Nachfolge“, „Vernetzung“ und „Voneinander lernen“ aus.

Jede Veranstaltung endete nach einem kurzweiligen Ausflug – eine Straßenbahn-Rundfahrt in Frankfurt, eine Hafenbegehung in Bremen, eine Flussfahrt auf der Spree in Berlin und einen Rundgang durch die Fuggerei in Augsburg – mit einem gemeinsamen Abendessen, wo es zusätzliche Zeit für intensiven Gedankenaustausch gab.

Für alle eBuch-Mitglieder, auch die, die bei den diesjährigen Treffen nicht dabei sein konnten, werden die Ergebnisse aufgearbeitet, da viele spannende und praxisrelevante Erkenntnisse aus den regen Gesprächen mitgenommen werden konnten.

Angelika Siebrands: „Wir danken allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben und freuen uns schon jetzt, wenn wir im nächsten Jahr zur eBuch Tour 2024 einladen dürfen.“