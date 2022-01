Start der neuen Veranstaltungsreihe »eVorschau+ BÜHNE«

Aus den Unternehmen

Am Mittwoch startete die eBuch ihre neue Veranstaltungsreihe: die eVorschau+ BÜHNE. Dahinter verbirgt sich ein eng an die eVorschau+ angeknüpftes Kommunikationstool, welches Verlage und eBuch-Buchhändler*innen noch enger miteinander vernetzt.

„Die eVorschau+ BÜHNE ist als eine zeit- und ortsunabhängige Plattform angedacht, mit der wir spannende Themen, relevante Informationen und unterhaltsamen Austausch exklusiv für unsere Mitgliedsbuchhandlungen präsentieren. Ob digital oder hoffentlich bald auch wieder vor Ort – wir haben viele Ideen in Planung. Das Ganze ist Teil unserer Komplizenstrategie, in der wir unsere Mitglieder, Verlage und Leser*innen stärker miteinander verbinden“, so Thomas Richter, Leiter des zentralen Marketings der eBuch. Tommy Deisenroth, der das Projekt eVorschau+ verantwortet, ergänzt: „Die BÜHNE ist die Verlängerung unserer digitalen eVorschau+, die jede Veranstaltung mit allen für die Buchhändler*innen notwendigen Informationen begleitet. Wir arbeiten sehr eng mit den an der eVorschau+ teilnehmenden Partnerverlagen zusammen.“

„Frauen haben viele Seiten“ war das Motto der Premierenveranstaltung am Mittwochabend. eBuch-Vorständin Angelika Siebrands begrüßte Sandra Appelbaum, Verkaufsleiterin Sortiment bei Droemer Knaur auf der digitalen Zoom-Bühne. In einem 30-minütigen Vortrag gewährte sie Einblicke in die ausgefeilten Marketingstrategien des Verlags mit Schwerpunkt auf Frauenliteratur. So erfuhren die knapp 50 zugeschalteten Buchhändler*innen einiges über Lesemotivationen, Covergestaltung, Farbwelten und die diesjährigen Programmhighlights im Bereich Frauenunterhaltung. Als zusätzliches Highlight war die Droemer Knaur-Bestsellerautorin Katharina Fuchs zu Gast und präsentierte ihren neuen Roman „Unser kostbares Leben“ samt Lesung.

Auf eBuch-Seite war man sehr zufrieden mit der Premierenveranstaltung. Und da auch die Reaktionen der Buchhandlungen sehr positiv waren, lässt die nächste Veranstaltung auf der eVorschau+ BÜHNE nicht lange auf sich warten: Bereits am 15.02.2022 steht ein bunter Abend mit den Verlagen der artfolio auf dem Programm. Als Gast wird Norbert Treuheit, Verleger von ars vivendi, Einblicke hinter die Verlags-Kulissen geben.