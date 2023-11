Das Thalia Vorlesebuch 2023 ist da

Aus den Unternehmen

Das Buchhandelsunternehmen Thalia veröffentlicht anlässlich des Bundesweiten Vorlesetages am 17. November ein Vorlesebuch. Dies ist bereits eine kleine Tradition, denn seit 2020 bringt der Buchhändler jedes Jahr eine Sammlung von liebevoll ausgewählten Geschichten heraus. Zusätzlich enthält das Buch mit dem Titel „Mein kunterbuntes Vorleseglück“ praktische Tipps, wie das Vorlesen für Erwachsene und Kinder zum Erlebnis werden kann.

Thalia möchte die Anzahl der Nicht-Lesenden halbieren und engagiert sich daher auch für die Leseförderung bei den Jüngsten. Denn der einfachste und direkte Weg zum Selbstlesen führt über das Vorlesen. Dazu möchte der Buchhändler u. a. mit der neuen Geschichten-sammlung, die in Zusammenarbeit mit dem Oetinger Verlag entstanden ist, einladen. Sie wird dazu beitragen, bei den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern den Wunsch und die Motivation zu wecken, bald allein lesen zu können und sich damit die Welt der Bücher zu erschließen.

In „Mein kunterbuntes Vorleseglück“ wurden die schönsten Geschichten von bekannten Lieblingsautorinnen und -autoren versammelt. So garantieren Kirsten Boie, Erhard Dietl, Paul Maar und viele andere für gut gelaunte Vorlesestunden. Wie in den Jahren zuvor, spendet Thalia einen Euro pro verkauftem Exemplar dieses Buches bis einschließlich 31.12.2023 an die Stiftung Lesen.

Viele Thalia Buchhandlungen bieten dem Vorlesen rundum den 17. November eine Bühne. So stellen beispielsweise die Teams der Buchhandlungen in Hamburg, Leipzig und Rostock ihre liebsten Kinderbücher vor, in Remscheid kommt der Lesetiger der Caritas zu Besuch und in Köln liest Markus Grimm aus den schönsten Märchen und Sagen vor.

„Mein kunterbuntes Vorleseglück“ mit 160 Seiten ist exklusiv bei Thalia, Osiander und weiteren Partnerbuchhandlungen erhältlich und kostet 12,99 Euro.