Thalia öffnet wieder in Euskirchen

Aus den Unternehmen

Ein Jahr nach der Flut: Thalia Buchhandlung Euskirchen eröffnet nach vollständiger Sanierung auf alter Fläche

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter dem Team der Thalia Buchhandlung in Euskirchen: Nachdem die Überschwemmungen in der Nacht auf den 15. Juli 2021 das Geschäft in der Innenstadt zerstörten, musste das Ladenlokal vollständig entkernt und saniert werden. Am 20. Juli wird die Buchhandlung auf alter Fläche mit einem komplett neuen Erscheinungsbild wieder eröffnen.

„Wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder am alten Standort präsent zu sein“, so Vanessa Harings, Leiterin der Thalia Buchhandlung Euskirchen: „Letztlich wussten wir, dass es irgendwann wieder bergauf gehen würde – die Neueröffnung ist ein positives Zeichen für uns und die gesamte Innenstadt.“

Nach der Naturkatastrophe zog die Buchhandlung zunächst auf eine Übergangsfläche in der Bahnhofsstraße – auf 80 Quadratmetern lief der Kundenbetrieb dort in den vergangenen Monaten weiter. Ab dem 20. Juli begrüßt Thalia die Euskirchener*innen am alten Standort in der Neustraße mit einem komplett neuen Erscheinungsbild und einer vergrößerten Verkaufsfläche. Auf 710 Quadratmetern bietet die Buchhandlung Kundinnen und Kunden neben dem bekannten Buch-Vollsortiment künftig ebenfalls eine vergrößerte Kinderbuchabteilung mit noch mehr Spielwaren und erstmals auch einem Schulranzen-Angebot.

Die Neueröffnung feiert das Buchhandlungsteam mit einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm ab dem 20. Juli – vom Glücksrad über eine Büchersuche bis hin zu einer Signierstunde mit Schriftsteller Ralf Kramp ist für jeden Geschmack etwas dabei. Als Dankeschön für die große Solidarität in der Stadt erhalten die Kundinnen und Kunden darüber hinaus ein Überraschungsgeschenk.* „Vor genau einem Jahr stand das Wasser in unserer Buchhandlung noch 1,60 Meter hoch. Heute möchten wir gemeinsam mit den Euskirchener*innen unseren Neustart feiern und ihnen unsere neue Buchhandlung präsentieren“, so Harings.

*Solange der Vorrat reicht.