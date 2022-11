Das Biopic »Emily« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Das Biopic „Emily“ über die Schriftstellerin „Emily Brontë“ kommt am 24. November in die Kinos. Zum Hintergrund:

Die Schwestern Brontë haben Literaturgeschichte geschrieben. Anne Brontë und ihre Schwester Charlotte prägten mir ihren Büchern „Agnes Grey“ bzw. „Jane Eyre“, in dem sie das Berufsfeld der Gouvernante im England des 19. Jahrhunderts beleuchten, das literarisches Genre des Viktorianischen Gouvernantenromans. Beide Bände liegen bei Reclam in der Sammlung „Die großen Romane der Schwestern Brontë“, welche außerdem den Roman „Sturmhöhe“ von der dritten Schwester Emily Brontë umfasst.

Bei „Sturmhöhe“ handelt es sich um den einzigen Roman der 1818 geborenen, „mittleren“ der Brontë-Schwestern, welcher 1847 unter dem Pseudonym Ellis Bell veröffentlicht wurde. Heute liegt die Geschichte einer unerfüllten Liebe, die Missgunst und Rache nach sich zieht unter anderem bei Coppenrath, dtv, Nikol und Reclam vor. Bei Splitter ist zudem in diesem Jahr, auf Brontës Roman basierend, die Graphic Novel „Sturmhöhe“ erschienen, die laut Verlag „durch ihre scheinbare Naivität einen frischen Blick auf diesen einflussreichen Roman“ ermöglicht.

Wer sich abseits ihres Werkes auch für die Autorin interessiert, kann sich nun im Kino ein Bild von Emily Brontë machen. Das Biopic „Emily“ erzählt von der Pfarrerstochter Emily, die als Rebellin auffällt, und sich am liebsten fühlt, wenn sie in ihre Fantasiewelt flüchten und schreiben kann.



Weitere Filme mit Buchbezug im Kino:

»Guillermo Del Toros Pinocchio« (ab 24. November)

Pinocchio wird im Italien der 1930er-Jahre, als der Faschismus erstarkt, von dem Tischler Gepetto erschaffen. Auf wundersame Weise erwacht der hölzerne Junge zum Leben, doch Pinocchio erweist sich nicht als der brave Junge, den sich sein „Vater“ gewünscht hatte. Während der alte Mann um Verstand, Sorgsamkeit und Folgsamkeit bittet, hat der lebenslustige Junge nur Flausen im Kopf.

Der Stop-Motion-Animationsfilm von Guillermo del Toro basiert auf Carlo Collodis „Die Abenteuer des Pinocchio“. Der Band liegt unter anderem bei Reclam, NordSüd, cbj und Coppenrath vor.



»Merkel. Macht der Freiheit« (ab 24. November)

Anhand von Archivmaterial und Interviews begibt sich die Filmemacherin Eva Weber auf die Spur der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Auf dem Buchmarkt beleuchtete zuletzt Ralph Bollmann in seiner Biografie „Angela Merkel“ (C.H. Beck) das Leben der CDU-Politikerin.



»Strange World« (ab 24. November)

Die Entdeckerfamilie Clades hat schon so manches Abenteuer bestritten. Doch auf ihrer neusten Mission in einem bisher unerforschten Land bringen familieninterne Differenzen die Mission in Gefahr.

Ein gleichnamiges Buch zu dem Disneyfilm erscheint bei Nelson. Ein passendes „Disney Strange World: Freundebuch“ gibt es bei Panini Books und ein Hörbuch erscheint bei DHV Der Hörverlag.