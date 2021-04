Cornelsen Verlagskontor verstärkt Lagerlogistik

Logistik

Das Cornelsen Verlagskontor (CVK) optimiert und erweitert seine Lagerlogistik. Damit soll die Schulbuchauslieferung in der Bielefelder Anlage deutlich beschleunigt werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. CVK greift dabei auf die Unterstützung des Intralogistik-Experten viastore zurück.

2 Millionen Sendungen verschickt CVK nach eigener Angabe jährlich, von einzelnen Paketen bis zu ganzen Paletten. „Mit einem Versandvolumen von mehr als 40 Millionen Exemplaren pro Jahr ist CVK führender Dienstleister für Buch- und Warenlogistik in allen deutschsprachigen Ländern und größte Kalenderauslieferung für den Handel in Europa. Ab 2022 verdreifacht Cornelsen die Kapazität für Kundenbestellungen im automatischen Kleinteilelager“, heißt es beim Unternehmen.

Durch Investitionen in IT und Logistik stelle sich CVK langfristig für die Zukunft auf. Die Umbaumaßnahmen trügen dem zunehmendem Bestellvolumen und den gestiegenen Ansprüchen an die Logistikbranche Rechnung. Damit will CVK seine Qualitätsansprüche auf höchstem Niveau weiterhin sicherstellen.

Viastore erneuert die gesamte Anlage für das automatische Kleinteilelager (AKL). Im ersten Schritt wurden die Steuerungen für die Behälterfördertechnik modernisiert. Auch ein Regalbediengerät (RBG) wurde durch ein effizienteres RGB ersetzt. Das Ergebnis sind eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit des gesamten Logistiksystems. Im zweiten Schritt wird die Kapazität im automatisierten Kleinteilelager durch eine neue automatische Gasse mit Regalbediengerät nahezu verdreifacht. Dies bietet nicht nur viele zusätzliche Stellplätze, sondern auch seitliche „Pickebenen“ auf drei Etagen, so dass zeitgleich deutlich mehr Kundenbestellungen bearbeitet werden können.