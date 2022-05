Comics im Scheinwerferlicht

Ein ganzes Wochenende im Zeichen des Comics: In Ute Hentschels Buchhandlung im nordrhein-westfälischen Burscheid wurde am vergangenen Wochenende nicht nur der bundesweite Aktionstag Gratis Comic Tag gefeiert, sondern auch ein ganzer Abend den Bildergeschichten gewidmet. In Hentschels Buchhandlung arbeitet nämlich eine Comic-Expertin: Isabel Helmerichs stellt die sukzessive größer werdende Comic-Abteilung in der Buchhandlung zusammen und hat auch den Comic-Abend konzipiert. So lief die Abendveranstaltung ab: