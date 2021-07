Cécile Mack und Hendrik Pugge treten Geschäftsführung bei

Personalia, Verlage

Veränderungen an der Spitze von Springer Medizin: Cécile Mack und Hendrik Pugge sind seit 1. Juli neu in der Geschäftsführung des Verlags. Mit ihrer Ernennung gibt Joachim Krieger seinen Platz in der Geschäftsführung ab, um sich verstärkt seinen erweiterten Konzernaufgaben innerhalb von Springer Nature zu widmen. Seit zwei Jahren verantwortet er neben Springer Professional auch den Bereich Education, national wie international.

Mack und Pugge sind seit vielen Jahren in leitenden Positionen im Verlag und übernehmen zu ihren bisherigen Aufgaben zusätzlich die Funktion eines Managing Directors:

Die promovierte Zahnärztin Mack begann im Jahr 2001 als Online-Redakteurin bei BertelsmannSpringer Medizin Online (BSMO) . Mit dem Bündeln der digitalen Aktivitäten im Verlag übernahm sie 2011 die Leitung des Business Developments und trieb die Entwicklung und Umsetzung neuer digitaler Formate und Geschäftsmodelle beim Springer Medizin Verlag voran. Seit 2012 verantwortet sie die digitalen Aktivitäten rund um SpringerMedizin.de und baute das digitale Portfolio deutlich aus. Seit 2018 leitet sie als Director den Bereich Digital Products & Marketing.

Auch Hendrik Pugge startete im Jahr 2001 bei BSMO. Der promovierte Veterinärmediziner verantwortete diesen Bereich ab 2007 als Geschäftsführer und übernahm in 2009 innerhalb der Dachmarke Springer Medizin den neu geschaffenen Bereich Media Solutions als Director. Sein Hauptfokus lag auf der Entwicklung und dem Verkauf von Kommunikationskonzepten an die Industrie, der Aufbau und die Leitung des Key Account Managements kam 2011 hinzu. In den Jahren 2014 bis 2018 war Pugge bei der Schlüterschen Verlagsgesellschaft für den Aufbau des strategischen Account-Managements zuständig. 2018 kehrte er zu Springer Medizin als Director Sales zurück, verantwortet seit August 2020 zusätzlich die Geschäfte von Springer Pflege.

Im neu aufgestellten Managementboard von Springer Medizin berichten Mack und Pugge nach wie vor an Fabian Kaufmann, der den Vorsitz der Geschäftsführung von Springer Medizin innehat. „Mit Cécile und Hendrik verfügen wir nun über ein Führungsteam, das sich durch eine starke Anbindung an das Tagesgeschäft auszeichnet. Beide werden weiterhin ihren Führungsaufgaben in den Bereichen Digital, Marketing und Sales nachgehen“, kommentiert Kaufmann die personelle Neuaufstellung, die ihm die Möglichkeit biete, sich vermehrt auf die Medizin- und Healthcareangebote zu fokussieren und die betreffenden Teams im In- und Ausland näher zusammenzubringen. Kaufmann zeichnet seit Januar dieses Jahres nicht nur die Geschäfte von Springer Medizin, sondern auch die des international agierenden Bereichs Springer Healthcare.