Bundesrat beschließt Millardenpaket

Mit einem rund 750 Mrd Euro schweren Hilfspaket will die Bundesregierung die Folgen der Corona-Krise abmildern. Der Bundesrat hat dem Vorschlag der Regierung jetzt zugestimmt.

Die entsprechenden Gesetze können damit in Kürze in Kraft treten. Das Kabinett hatte die Vorhaben bereits am Montag gebilligt, der Bundestag ebenfalls im Eilverfahren am Mittwoch grünes Licht gegeben. Unter anderem sieht das Paket vor, dass kleine Firmen und Solo-Selbstständige wie Künstler und Pfleger über drei Monate direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro bekommen. Dafür sind bis zu 50 Mrd Euro eingeplant.