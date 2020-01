Seit rund 6 Jahren wird Bücher Pustet in Ansbach einmal jährlich zum Treffpunkt für kleine Star-Wars-Fans. So auch rund um den Kinostart des neuen Films „Der Aufstieg Skywalkers“ am 17. Dezember: Am Samstag zuvor konnten Kinder beim „Star Wars Day“ von 11 bis 16 Uhr basteln, malen und rätseln – natürlich mit passenden Motiven aus dem Star-Wars-Universum.

