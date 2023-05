Brandstätter Verlag stärkt Eventbereich

Personalia

Der Wiener Brandstätter Verlag (u.a. Lifestyle, Ratgeber) will über das reine Buchgeschäft hinaus einen Blick über den Tellerrand werfen und holt sich dazu Verstärkung im Eventbereich. Mit dem Ziel, Veranstaltungen „neu und anders zu denken“ und auch den Buchhandel beim Thema Frequenz zu unterstützen, tritt Leonie Seibold an.

Nach den Studien der Theater-, Film- und Medienwissenschaft und der Soziologie arbeitete sie seit 2014 in der Dramaturgie des Theaters in der Josefstadt, Wien. „Ihre Leidenschaft für Kulinarik und ihre Vorliebe fürs Organisieren führten sie zu dem Wiener Traditionsverlag“, heißt es in der Mitteilung des Verlags.

„Gerade im Veranstaltungsbereich hilft der Blick in andere Branchen. Leonie Seibold bringt frischen Wind und tolle Ideen mit. Wir arbeiten emsig an neuen Formaten und freuen uns aufs Umsetzen“, so Vertriebsleiterin Friederike Harr.