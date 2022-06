Bewerber-Rekord beim 3. Selfpublishing-Buchpreis

Bücher und Autoren, Selfpublishing

Zum 3. Mal wird in diesem Jahr der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte Selfpublishing-Buchpreis vergeben – und die Initiatoren melden nun einen Bewerber-Rekord: Über 1200 Einreichungen wurden bis zum Fristende im Mai gezählt, insgesamt 1231 selbstverlegte Bücher gehen in den Wettbewerb.

Jetzt wird eine Jury die Wettbewerbstitel nach Professionalität, formalen Kriterien und Inhalt prüfen. Ziel des Selfpublishing-Buchpreises ist es, qualitativ hochwertige Selfpublishing-Titel auszuzeichnen, die Leser*innen begeistern und keinen Vergleich mit Verlagstiteln scheuen müssen.

Am 29. Juli ab 19 Uhr wird die Longlist mit den jeweils zehn besten Titeln in den drei Kategorien Belletristik, Kinder-/Jugendbuch und Ratgeber/Sachbuch im Rahmen eines Online-Events bekanntgegeben; die kostenlose Anmeldung zu diesem Event ist auf der Website des Selfpublishing-Preises möglich.

Alle Titel der Longlist erscheinen in einer Broschüre, die unter anderem in über 3000 Buchhandlungen in Deutschland verteilt wird.

Die Bekanntgabe der Shortlist mit den jeweils drei bestplatzierten Titeln jeder Kategorie erfolgt am 25. September um 18 Uhr. Dann werden auch die Finalisten des Sonderpreises „Kurzprosa“ veröffentlicht.

Die Siegertitel werden wie schon im vergangenen Jahr im Rahmenprogramm der Frankfurter Buchmesse am 22. Oktober gekürt.