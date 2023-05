Benjamin Wahler wird neuer Sales-Chef bei Thieme

Personalia

Benjamin Wahler übernimmt zum 1. Juni 2023 die Leitung des neu organisierten Verkaufs-Bereichs bei Thieme. Damit wird er als Senior Vice President Sales mit seinen Teams sowohl den Verkauf an institutionelle Kunden als auch den an Handelspartner sowie niedergelassene Ärzte und weitere Akteure im Gesundheitswesen verantworten. Benjamin Wahler kommt von der Vogel Communications Group, wo er zuletzt Chief Sales Officer war.

Der 32-jährige Medienkaufmann wurde nach seiner Ausbildung bei Vogel zunächst Mediaberater, dann Key Account Manager und 2015 Verkaufsleiter. Nachdem er erst stellvertretender Chief Sales Officer war, übernahm er 2019 bei Vogel die alleinige Leitung der Sales-Aktivitäten und damit die Verantwortung für 55 Mitarbeitende und 5000 B2B-Kunden.

In den letzten fünf Jahren lag Wahlers beruflicher Schwerpunkt in der Digitalisierung von Sales und Marketing. So hat er beispielsweise digitale Geschäftsmodelle weiterentwickelt und so den Digitalumsatz von Vogel deutlich gesteigert. „Diese Kompetenz kann er bei Thieme hervorragend einbringen“, so Katrin Siems, Geschäftsführerin Sales & Marketing bei Thieme.

Der digitale Gesundheitsdienstleister Thieme vermarktet neben traditionellen Printprodukten immer mehr digitale Angebote und Lösungen und spricht mit seinen Verkaufsaktivitäten Kliniken, Praxen, Bibliotheken, Buchhandlungen und zahlreiche Endkunden im Gesundheitswesen an. In der Vergangenheit hat Thieme die Sales-Aktivitäten für institutionelle sowie Handels- und Endkunden in verschiedenen Einheiten umgesetzt. Diese wurden jetzt zusammengeführt.

Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Sales- und Marketing-Aktivitäten unter Geschäftsführerin Katrin Siems hat Thieme bereits in den letzten zwei Jahren die Digitalisierung und Kundenzentrierung erfolgreich ausgebaut. Unter der Leitung von Benjamin Wahler soll der neu geschaffene Sales-Bereich nun den digital ausgerichteten, kunden-zentrierten Verkauf bei Thieme weiter stärken. „Benjamin Wahler ist dafür genau der Richtige“, freut sich Katrin Siems. „Seine Fokussierung auf digitale Sales-Konzepte ist das, was für uns künftig besonders große Bedeutung haben wird. Daneben schätzen wir auch Benjamin Wahlers positiven Führungsstil und seine Vernetzungskompetenz“, so die Geschäftsführerin.